Шахтёр - АЗ Алкмар. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций 9 апреля
9 апреля в Кракове донецкий «Шахтёр» примет нидерландский АЗ в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Для украинского клуба это шанс сделать важный шаг к полуфиналу, тогда как голландцы попытаются увезти приемлемый результат перед ответной встречей.
«Шахтёр» подходит к матчу в хорошем состоянии. Команда Арды Турана выиграла большинство последних матчей и уверенно выступает в чемпионате Украины. В предыдущем раунде еврокубков «горняки» прошли «Лех», а в последней игре внутреннего первенства разгромили «Рух» 3:0.
АЗ также успешно прошёл 1/8 финала, крупно обыграв пражскую «Спарту» по сумме двух матчей (6:1), однако в чемпионате Нидерландов команда выступает нестабильно и идёт вне борьбы за титул.
Украинский клуб традиционно делает ставку на контроль мяча и быстрые атаки через фланги. Также стоит отметить надёжную оборону — в последних матчах команда пропускает немного.
АЗ играет более открыто и активно использует атакующий стиль, но при этом часто допускает ошибки в защите, особенно в выездных матчах, где результаты команды оставляют желать лучшего.
В пользу «Шахтёра» говорят:
более стабильные результаты в последних матчах
опыт выступлений в еврокубках
хорошая форма лидеров атаки
В то же время АЗ способен создать проблемы за счёт скорости в атаке и умения быстро переходить из обороны в нападение.
По мнению аналитиков, «Шахтёр» считается небольшим фаворитом встречи — вероятность его победы оценивается примерно в 60–65%.
Матч обещает быть напряжённым и достаточно результативным. Обе команды умеют создавать моменты, поэтому вероятен сценарий, при котором отличатся оба клуба.
Прогноз: победа «Шахтёра» с минимальным преимуществом.
Возможный счёт: 2:1.