Итальяно перед матчем с «Астон Виллой»: «Шансы 50 на 50, но мы готовы удивить»

Дата публикации: 09-04-2026 19:25

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги Европы против английской «Астон Виллы», отметив, что его команда верит в свои возможности, несмотря на статус соперника.

Итальянский специалист заявил, что считает шансы команд равными, подчеркнув, что на этой стадии турнира слабых соперников уже не осталось.

По словам наставника, «Болонья» подходит к игре с уверенностью в своих силах и намерена продемонстрировать максимум своих возможностей.

Он также подчеркнул важность первой встречи, поскольку её результат может серьёзно повлиять на ход всего противостояния.

Итальяно отметил, что его команда хорошо изучила соперника, хотя напомнил, что каждый новый матч имеет свои особенности, особенно на завершающем этапе сезона.

Тренер признал высокий класс «Астон Виллы», отметив качество состава английской команды и её интенсивный стиль игры. При этом он уверен, что поддержка домашних трибун может помочь его футболистам нивелировать разницу в классе.

Также наставник подчеркнул, что выход в четвертьфинал уже является большим достижением для клуба, однако команда не собирается останавливаться на достигнутом.

Матч между «Болоньей» и «Астон Виллой» состоится 9 апреля. Первая игра должна задать тон всей дуэли, а обе команды рассчитывают сделать важный шаг к полуфиналу турнира.