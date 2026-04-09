Во Франции почти не знают Батракова: журналист L’Equipe оценил шансы трансфера в ПСЖ

Дата публикации: 09-04-2026 19:27

Журналист французского издания L’Equipe Антуан Момон прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в «Пари Сен-Жермен».

По его словам, разговоры о потенциальном трансфере действительно возникали ещё зимой, однако широкого обсуждения эта тема не получила.

Момон также отметил, что на данный момент российский футболист практически неизвестен широкой футбольной аудитории во Франции и Европе.

Журналист подчеркнул, что имя Батракова пока не фигурирует среди игроков, за которыми активно следят французские болельщики или эксперты.

Ранее сообщалось, что парижский клуб собирает информацию о 20-летнем полузащитнике и рассматривает возможность его подписания в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Батраков демонстрирует впечатляющую статистику за «Локомотив», регулярно отличаясь результативными действиями. По данным Transfermarkt, его ориентировочная рыночная стоимость составляет около 25 миллионов евро.

Пока возможный трансфер остаётся на уровне интереса и изучения игрока, однако в случае конкретного предложения этот переход может стать серьёзным шагом в карьере молодого футболиста.