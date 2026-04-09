Сафонов после победы над «Ливерпулем»: «Сделали уверенный шаг»

Дата публикации: 09-04-2026 19:30

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, опубликовав сообщение в своём телеграм-канале.

Российский вратарь отметил важность результата, подчеркнув, что команда сделала лишь первый шаг на пути к полуфиналу.

«Одержали победу в первом матче четвертьфинала. Сделали один уверенный шаг, готовимся к ответной встрече», — написал Сафонов.

Интересно, что в этой встрече у Сафонова было не так много работы — он завершил матч без пропущенных мячей и без необходимости делать сейвы. Надёжная игра всей команды в обороне позволила парижанам контролировать ход встречи.

Победу французскому клубу принесли голы Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ, которые реализовали свои моменты во втором и первом таймах соответственно.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Сафонов уже провёл семь матчей и постепенно закрепляется как важная часть ротации команды.

Ответный матч между «Ливерпулем» и ПСЖ состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд». Именно там решится, сможет ли французский клуб удержать преимущество и выйти в полуфинал турнира.

