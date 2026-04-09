40-летний Нойер - игрок недели в Лиге чемпионов: девять сейвов против «Реала»

Дата публикации: 09-04-2026 19:34

Голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей четвертьфинала. Об этом официально сообщила пресс-служба турнира.

Несмотря на поражение мюнхенского клуба от мадридского «Реала» (1:2), именно немецкий ветеран стал главным героем встречи. Нойер совершил девять сейвов — это его лучший показатель в матчах плей-офф турнира с 2017 года.

Кроме того, опытный вратарь продемонстрировал впечатляющую физическую готовность: за матч он преодолел дистанцию в 5,3 километра, что является очень высоким показателем для игрока его амплуа.

В борьбе за звание игрока недели Нойер опередил нескольких ярких кандидатов:

голкипера «Арсенала» Давида Райю, который сохранил ворота «сухими» в игре против «Спортинга»

вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию, забившего в матче с «Ливерпулем»

форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса, отличившегося в игре с «Барселоной»

Даже в 40 лет Нойер продолжает демонстрировать высокий уровень игры и остаётся ключевой фигурой «Баварии» в решающих матчах сезона.