Агент Энцо Фернандеса сообщил о восстановлении отношений игрока с «Челси»

Дата публикации: 09-04-2026 19:35

Агент Хавьер Пасторе, представляющий интересы полузащитника Челси Энцо Фернандеса, рассказал о недавнем примирении игрока с лондонским клубом. Ранее футболист был отстранён от участия в двух матчах команды.

«Мы с Челси на одной волне. Вчера удалось полностью урегулировать все разногласия. На самом деле никаких серьёзных проблем не было — мы всё быстро прояснили. Его заявление не имело цели создавать какие-либо трудности для клуба. Он капитан и один из ключевых лидеров команды, и в этом сезоне демонстрирует очень хорошую форму», — сообщил Пасторе, цитируя журналиста Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, что аргентинский полузащитник был временно отстранён от матчей, после того как высказался о готовности рассмотреть возможность продолжения карьеры в мадридском Реале.

В текущем сезоне Энзо Фернандес сыграл 46 матчей во всех турнирах за Челси, в которых забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Его вклад в игру клуба остаётся значительным, несмотря на недавние разногласия, что подчёркивает его важность для команды.