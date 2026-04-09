Перес готов выложить €160 млн: «Реал» нацелился на звезду «Баварии»

Дата публикации: 09-04-2026 19:37

 

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес проявляет серьёзный интерес к вингеру «Баварии» Майклу Олисе и готов попытаться оформить громкий трансфер уже летом. По данным журналиста Кристиана Фалька, впечатление на руководство «сливочных» произвела игра француза в очном матче Лиги чемпионов.

Сообщается, что мадридский клуб готов предложить за 24-летнего футболиста около 160–165 миллионов евро. Однако в Мюнхене не намерены расставаться с одним из своих ключевых игроков даже за сумму, превышающую 200 миллионов.

Более того, «Бавария» рассматривает вариант с продлением контракта Олисе, чтобы окончательно закрыть вопрос возможного трансфера.

Француз проводит один из лучших сезонов в карьере. В текущей кампании он сыграл 41 матч во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 29 результативных передач, став одним из лидеров атакующей линии команды.

Действующий контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2029 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Олисе составляет около 140 миллионов евро.

Несмотря на интерес со стороны «Реала», позиция «Баварии» остаётся жёсткой — клуб рассчитывает сохранить одного из своих главных креативных футболистов на долгие годы.

