Возможен громкий обмен: Камавинга - Мак Аллистер

Дата публикации: 09-04-2026 19:41

На трансферном рынке может назреть одна из самых обсуждаемых сделок лета — обмен полузащитниками между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем». По информации источников, посредники уже работают над возможным переходом Эдуарду Камавинга в Англию, а Алексиса Мак Аллистера — в Испанию.

Сообщается, что «Ливерпуль» давно проявляет интерес к Камавинга и высоко ценит его универсальность, физику и способность играть на разных позициях в центре поля. При этом окружение французского хавбека не исключает вариант смены клуба.

В свою очередь, «Реал» внимательно изучил кандидатуру Мак Аллистера. В мадридском клубе считают, что аргентинец по своему игровому стилю и интеллекту на поле напоминает легендарного Луку Модрича — одного из ключевых полузащитников команды последних лет.

По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость Мак Аллистера составляет около €80 млн, тогда как Камавинга оценивается примерно в €50 млн. Это означает, что потенциальная сделка может потребовать дополнительных финансовых компенсаций.

Пока переговоры находятся на ранней стадии, однако интерес сторон выглядит взаимным, что делает возможный обмен вполне реальным сценарием предстоящего трансферного окна.

Если сделка состоится, она может серьёзно повлиять на баланс сил в центре поля обеих команд и стать одной из ключевых в Европе этим летом.