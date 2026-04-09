«Ювентус» сохраняет курс: Спаллетти продлит контракт до 2028 года

Дата публикации: 09-04-2026 19:43

Туринский «Ювентус» принял решение продолжить сотрудничество с главным тренером Лучано Спаллетти. По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, стороны договорились о продлении контракта до 2028 года.

Сообщается, что новый контракт предусматривает зарплату специалиста на уровне €6 млн в год, что подтверждает доверие руководства клуба к текущему проекту.

Спаллетти возглавил Ювентус 30 октября 2025 года, и с тех пор команда демонстрирует стабильные результаты. Под его руководством туринцы провели 31 матч, одержав 17 побед при шести поражениях и восьми ничьих.

На данный момент «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серия А, имея в активе 57 очков. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет всего одно очко, что сохраняет высокую мотивацию на концовку сезона.

Таким образом, руководство клуба делает ставку на стабильность и долгосрочное развитие, рассчитывая, что Спаллетти сможет вернуть «Ювентус» в число главных претендентов на титулы как в Италии, так и в Европе.

Рекомендуем

