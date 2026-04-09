Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это ещё не конец»

Дата публикации: 09-04-2026 19:44

 

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль обратился к болельщикам после поражения от Атлетико Мадрид (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

18-летний футболист опубликовал эмоциональное сообщение в соцсетях, выразив уверенность, что команда ещё способна изменить ситуацию:

«Это ещё не конец, кулес. Мы выложимся на полную во втором матче. Всегда вместе».

В прошедшей встрече Ямаль провёл на поле все 90 минут, стараясь обострять игру «Барселоны», несмотря на сложный сценарий матча.

В текущем розыгрыше Лига чемпионов УЕФА молодой вингер уже провёл девять матчей, записав на свой счёт пять голов и три результативные передачи, подтверждая статус одного из ключевых игроков команды.

Ответная игра между Барселона и «Атлетико» состоится 14 апреля в Мадриде. Каталонцам предстоит отыгрывать отставание в два мяча, чтобы сохранить шансы на выход в полуфинал турнира.

