«Галатасарай» нацелился на Салаха и ван Дейка: возможна громкая трансферная кампания

Дата публикации: 09-04-2026 19:46

Турецкий гранд Галатасарай планирует серьёзное усиление состава в летнее трансферное окно. По информации СМИ, клуб намерен попробовать подписать сразу двух звёзд Ливерпуль — Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.

Ситуация с Салахом выглядит более понятной — ранее египетский нападающий объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона, что делает его свободным агентом и значительно упрощает потенциальный переход.

Что касается ван Дейка, его контракт с английским клубом действует до лета 2027 года, поэтому трансфер потребует серьёзных переговоров и финансовых вложений.

Чтобы снизить затраты, «Галатасарай» рассматривает вариант включения в сделку Роланд Шаллаи. 28-летний игрок сборной Венгрии может стать частью обмена и заинтересовать английский клуб.

В текущем сезоне Шаллаи провёл 40 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и шестью результативными передачами.

Если турецкому клубу удастся реализовать хотя бы часть этих планов, это может стать одним из самых громких трансферных ходов лета и серьёзно усилить позиции команды как на внутренней арене, так и в еврокубках.