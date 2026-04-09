Алисон может перейти в «Ювентус»: туринцы ищут нового №1

Дата публикации: 09-04-2026 19:47

Голкипер Алисон Бекер дал предварительное согласие на переход из Ливерпуль в Ювентус. По данным итальянских СМИ, переговоры между сторонами проходят позитивно, и в Турине рассчитывают успешно завершить сделку.

Почему «Ювентус» хочет Алисона

Руководство «зебр» ищет замену нынешнему основному вратарю Микеле Ди Грегорио. В клубе считают, что опыт и уровень Алисона помогут команде бороться за чемпионство уже в следующем сезоне.

Планы клуба на трансферное окно

Туринцы не ограничиваются только вратарской позицией. В их шорт-листе также:

  • Бернарду Силва (Манчестер Сити)

  • Роберт Левандовский (Барселона)

Ожидается, что активная фаза трансферной кампании начнётся после продления контракта с главным тренером Лучано Спаллетти.

Статистика Алисона

В текущем сезоне 33-летний вратарь провёл 34 матча во всех турнирах:

  • 36 пропущенных голов

  • 13 «сухих» игр

По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около €17 млн.

Итог

Если сделка состоится, «Ювентус» получит опытного и проверенного голкипера топ-уровня, а сам Алисон — новый вызов в Серии А.

