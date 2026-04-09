Алисон может перейти в «Ювентус»: туринцы ищут нового №1
Голкипер Алисон Бекер дал предварительное согласие на переход из Ливерпуль в Ювентус. По данным итальянских СМИ, переговоры между сторонами проходят позитивно, и в Турине рассчитывают успешно завершить сделку.
Почему «Ювентус» хочет Алисона
Руководство «зебр» ищет замену нынешнему основному вратарю Микеле Ди Грегорио. В клубе считают, что опыт и уровень Алисона помогут команде бороться за чемпионство уже в следующем сезоне.
Планы клуба на трансферное окно
Туринцы не ограничиваются только вратарской позицией. В их шорт-листе также:
Бернарду Силва (Манчестер Сити)
Роберт Левандовский (Барселона)
Ожидается, что активная фаза трансферной кампании начнётся после продления контракта с главным тренером Лучано Спаллетти.
Статистика Алисона
В текущем сезоне 33-летний вратарь провёл 34 матча во всех турнирах:
36 пропущенных голов
13 «сухих» игр
По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около €17 млн.
Итог
Если сделка состоится, «Ювентус» получит опытного и проверенного голкипера топ-уровня, а сам Алисон — новый вызов в Серии А.