Топ-5 европейских голкиперов с нераскрытым потенциалом

Дата публикации: 09-04-2026 09:00

В футболе любовь трибун и большая часть славы обычно достаются игрокам атаки - они бьют, забивают и празднуют голы перед телекамерами. У вратарей всё устроено иначе. О них по-настоящему говорят либо после выдающегося сейва, либо после роковой ошибки. Как правило, именно второй сценарий обсуждают намного чаще.

Попасть в число мировых звезд голкиперу всегда сложнее, особенно если ты не играешь за топ-клуб или сборную, блиставшую на чемпионате мира. Именно поэтому сегодня обратим внимание на тех, чья работа часто остается в тени.

Андрей Лунин - дублер с уровнем первого номера

История Андрея Лунина - один из самых любопытных парадоксов современного футбола. Формально он остается вторым номером Реала, хотя по уровню игры давно доказал, что способен быть первым номером команды уровня Лиги чемпионов.

Особенно ярко украинец проявил себя в Лиге чемпионов сезона 2023/24. В гостевом матче против РБ Лейпциг Лунин сделал девять сейвов - цифра, крайне редкая по меркам плей-офф. А затем была серия пенальти против Манчестер Сити, где несмотря на давление стадиона, голкипер дважды спас команду и вывел её в следующий раунд турнира. Именно такие матчи обычно и закрепляют репутацию вратаря на уровне топ-клубов.

По итогам сезона Реал, выигравший ЛЧ, продлил с Луниным контракт до 2030 года. И всё же его по-прежнему воспринимают как запасного. Все дело в том, что позицию первого номера занимает Тибо Куртуа - один из самых стабильных голкиперов мира.

Джастин Бейло - новый шанс в Италии

Джастин Бейло долгое время был основным вратарем в Фейеноорде. Он прошёл академию клуба и со временем стал одним из ключевых игроков команды. За роттердамцев голкипер провел более 150 матчей и выиграл два чемпионства Нидерландов, Кубок и Суперкубок. Возможно, статистика была бы ещё лучше, но планам Бейло регулярно мешали травмы.

Зимой 2026 года нидерландец решился на перемены, перешёл в Дженоа и начал новый этап карьеры в Серии A. Теперь его задача проста - закрепиться в роли первого номера и доказать, что он готов играть на новом уровне.





Берке Озер - вечер в Риме, который изменил всё

Карьера турецкого голкипера Берке Озера складывалась непросто: ранние ожидания, аренды и поиск стабильности. Но иногда один матч способен изменить восприятие игрока сильнее, чем целый сезон.

Так произошло 2 октября 2025 года в матче Лиги Европы между Лиллем и Ромой. Французский клуб вёл 1:0, но римляне получили шанс сравнять счёт с пенальти в концовке встречи. Сцена, которая случилась дальше, выглядела почти кинематографично. Судья дважды просил игроков Ромы перебить пенальти, но Озер отразил три одиннадцатиметровых подряд - два удара Артема Довбика и третий от Матиаса Соуле. После того вечера Озера начали воспринимать как вратаря, который способен выдерживать максимальное давление на топ-уровне.

Бартош Мрозек - чемпион, которого Европа ещё не заметила

Иногда причина отсутствия внимания к игроку банальная - чемпионаты за пределами топ-5 получают значительно меньше огласки в европейских медиа. Пример тому - Бартош Мрозек. С Лехом он стал чемпионом Польши и был признан лучшим вратарём сезона. При этом поляку всего 26 лет, и он достаточно молод, чтобы рассматриваться как долгосрочный проект для более сильных чемпионатов.

Мрозек соответствует современным требованиям к вратарям: уверенно играет ногами, спокойно действует под прессингом и участвует в розыгрыше мяча. Сегодня эти качества становятся обязательными для голкипера топ-уровня.

Мартен Пас - путь через MLS в Аякс

Его путь в футболе сложился весьма любопытным образом. Голкипер начал карьеру в Нидерландах, а после получил предложение американского Далласа. Обычно переезд за океан из Европы ассоциируется с финальным этапом карьеры, но здесь всё получилось наоборот.

Мартен Пас не раз доказывал свой высокий уровень, сочетая стабильную игру с яркими перфомансами: в 2024-ом он получил награду MLS Save of the Year, а в своем дебютном матче за сборную Индонезии был признан лучшим игроком встречи, отразив пенальти и сделав несколько важнейших сейвов в противостоянии с Саудовской Аравией. Эти эпизоды хорошо запомнились болельщикам, а уверенная игра не остались незамеченной европейскими скаутами. В феврале 2026 года Мартен вернулся в Европу, подписав контракт с Аяксом, где, судя по всему, на него рассчитывают как на основного голкипера.