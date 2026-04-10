«Райо Вальекано» разгромил АЕК и сделал шаг к полуфиналу

Дата публикации: 10-04-2026 01:09

Испанский Райо Вальекано уверенно обыграл АЕК в первом матче 1/4 финала Лига конференций УЕФА, сделав серьёзную заявку на выход в полуфинал. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Вальекас» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

Команда из столицы Испании задала высокий темп уже с первых минут. Быстрый гол Ильяс Ахомаш на второй минуте позволил «Райо» сразу захватить инициативу и играть более уверенно. Гости старались выровнять игру, однако им не хватало точности в завершающей стадии, а хозяева грамотно контролировали ход встречи.

Под занавес первого тайма преимущество мадридцев стало более ощутимым. На 45+2-й минуте Унай Лопес удвоил счёт, воспользовавшись ошибкой обороны соперника. Этот гол серьёзно усложнил задачу для греческой команды, которую возглавляет Марко Николич.

Во втором тайме картина игры существенно не изменилась. «Райо Вальекано» продолжал действовать организованно и уверенно, не позволяя сопернику создавать опасные моменты. Итоговую точку в матче поставил Иси Паласон, реализовав пенальти на 74-й минуте.

Таким образом, испанский клуб получил комфортное преимущество перед ответной встречей. Теперь АЕКу предстоит крайне сложная задача — отыграть три мяча в домашнем матче, который состоится 16 апреля в Афинах. Пока же «Райо Вальекано» находится в шаге от исторического выхода в полуфинал турнира.