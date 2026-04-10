«Фрайбург» уничтожил «Сельту» и почти решил всё в четвертьфинале

Дата публикации: 10-04-2026 01:11

Немецкий Фрайбург сделал мощную заявку на выход в полуфинал Лига Европы УЕФА, разгромив испанскую Сельта со счётом 3:0 в первом матче 1/4 финала. Встреча прошла на стадионе «Европа-Парк» и полностью прошла под контролем хозяев.

Команда из Германии активно начала игру и быстро добилась результата. Уже в дебюте встречи отличился Винченцо Грифо, открыв счёт и задав тон всему матчу. «Фрайбург» продолжил давить, демонстрируя организованный и агрессивный футбол, в то время как «Сельта» испытывала серьёзные проблемы с выходом из обороны.

К середине первого тайма преимущество хозяев стало ещё более ощутимым. На 32-й минуте Ян-Никлас Бесте удвоил счёт, воспользовавшись ошибками соперника. После этого испанской команде пришлось раскрываться, однако это лишь увеличило количество свободных зон для атак «Фрайбурга».

Во втором тайме картина игры практически не изменилась. Немецкий клуб продолжал контролировать ход встречи, не позволяя сопернику создавать опасные моменты. Окончательно снял все вопросы о победителе Маттиас Гинтер, который на 78-й минуте довёл счёт до разгромного.

Таким образом, «Фрайбург» получил комфортное преимущество перед ответной встречей, которая состоится 16 апреля в Виго на стадионе «Абанка Балаидос». «Сельте» теперь предстоит крайне сложная задача — отыграть три мяча, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы.

Стоит отметить, что на предыдущей стадии немецкий клуб уверенно прошёл «Генк» (5:2 по сумме двух матчей), тогда как «Сельта» выбила «Лион» (3:1). Однако в этом противостоянии преимущество полностью на стороне команды из Германии.