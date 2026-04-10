«Майнц» за 20 минут решил исход: «Страсбур» оказался бессилен в Германии

Дата публикации: 10-04-2026 01:13

Немецкий Майнц уверенно обыграл Страсбург со счётом 2:0 в первом матче 1/4 финала Лига конференций УЕФА. Встреча прошла на «МЕВА Арене» и во многом была решена уже в стартовые минуты.

Хозяева начали матч максимально активно и быстро захватили инициативу. Уже на 11-й минуте полузащитник Каисю Сано открыл счёт, воспользовавшись неразберихой в обороне соперника. Этот гол придал «Майнцу» ещё больше уверенности, а «Страсбург» оказался под серьёзным давлением.

Спустя всего восемь минут немецкая команда закрепила своё преимущество. На 19-й минуте защитник Стефан Пош забил второй мяч, установив окончательный счёт встречи. После этого игра заметно успокоилась: «Майнц» стал действовать более прагматично, контролируя темп, а французский клуб так и не смог создать по-настоящему опасных моментов.

Во втором тайме хозяева грамотно удерживали преимущество, не позволяя сопернику вернуться в игру. «Страсбург» пытался переломить ход встречи, но атакующие действия команды выглядели недостаточно остро.

Таким образом, «Майнц» добился комфортного результата перед ответной встречей и сделал серьёзную заявку на выход в полуфинал. «Страсбургу» теперь необходимо отыгрывать два мяча на своём поле, что станет непростой задачей.

Напомним, что на стадии 1/8 финала «Майнц» прошёл «Сигму Оломоуц», а «Страсбург» оказался сильнее «Риеки». Действующим победителем турнира остаётся Челси, разгромивший «Бетис» (4:1) в финале прошлого сезона.