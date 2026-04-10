«Кристал Пэлас» разнёс «Фиорентину»: англичане уже одной ногой в полуфинале

Дата публикации: 10-04-2026 01:15

Английский Кристал Пэлас уверенно обыграл Фиорентина со счётом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лига конференций УЕФА. Встреча на «Селхерст Парк» прошла под полным контролем хозяев.

Лондонцы начали матч активно и уже в первом тайме сделали серьёзную заявку на победу. Счёт был открыт на 24-й минуте, когда Жан-Филипп Матета уверенно реализовал пенальти. Спустя восемь минут преимущество «орлов» увеличил Тайрик Митчелл, воспользовавшись удачным развитием атаки.

После перерыва «Кристал Пэлас» продолжил контролировать игру, не позволяя «Фиорентине» создать серьёзную угрозу у своих ворот. Итальянская команда пыталась переломить ход встречи, но её атаки выглядели недостаточно остро.

Окончательный счёт был установлен уже в компенсированное время — на 90+1-й минуте отличился Исмаила Сарр, доведя преимущество хозяев до разгромного.

Таким образом, «Кристал Пэлас» сделал мощную заявку на выход в полуфинал турнира. В ответной встрече «Фиорентине» предстоит отыгрывать три мяча, что выглядит крайне сложной задачей.

Напомним, что на стадии 1/8 финала английский клуб прошёл кипрский АЕК, а «Фиорентина» обыграла польский «Ракув». Действующим победителем турнира остаётся Челси, разгромивший «Бетис» (4:1) в финале прошлого сезона.