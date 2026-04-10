«Шахтёр» взорвал концовку: 3 гола за 11 минут и почти решённая интрига

Дата публикации: 10-04-2026 01:17

Донецкий Шахтёр разгромил АЗ Алкмар со счётом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лига конференций УЕФА. Встреча прошла в Кракове на стадионе имени Хенрика Реймана и долгое время держала интригу, но развязка получилась яркой.

Первый тайм и большая часть второго прошли в равной борьбе. «Шахтёр» контролировал мяч и пытался вскрыть оборону соперника, однако «АЗ» грамотно оборонялся и не позволял создавать много опасных моментов.

Перелом наступил лишь в заключительном отрезке встречи. На 72-й минуте Педриньо открыл счёт, воспользовавшись своим шансом и сняв напряжение с команды.

После этого игра полностью раскрылась. Уже на 81-й минуте Алисон удвоил преимущество «горняков», а спустя две минуты оформил дубль, окончательно добив соперника.

Таким образом, «Шахтёр» за короткий отрезок превратил равный матч в разгром и обеспечил себе комфортное преимущество перед ответной встречей.

Во втором матче, который пройдёт в Нидерландах, «АЗ Алкмару» предстоит отыгрывать три мяча, что делает задачу выхода в полуфинал крайне сложной.

Напомним, что на стадии 1/8 финала «Шахтёр» прошёл «Лех», а АЗ выбил пражскую «Спарту». Действующим победителем турнира остаётся Челси, разгромивший «Бетис» (4:1) в финале прошлого сезона.