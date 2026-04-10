«Астон Вилла» разобрала «Болонью» в концовке: англичане сделали серьёзную заявку на полуфинал

Дата публикации: 10-04-2026 01:18

Английская Астон Вилла добилась уверенной выездной победы над Болонья (3:1) в первом матче 1/4 финала Лига Европы УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась в пользу гостей, которые эффективно реализовали свои моменты.

Первый тайм долгое время проходил в осторожной борьбе, однако ближе к перерыву «Вилла» сумела выйти вперёд. На 44-й минуте отличился Эзри Конса, открыв счёт и задав тон дальнейшему развитию игры.

Сразу после перерыва англичане закрепили своё преимущество. На 51-й минуте нападающий Олли Уоткинс забил второй мяч, поставив «Болонью» в сложное положение.

Итальянский клуб не сдавался и сумел вернуть интригу в самой концовке. На 90-й минуте Джонатан Роу сократил отставание, подарив хозяевам надежду перед ответной встречей.

Однако радость «Болоньи» была недолгой. Уже в компенсированное время, на 90+4-й минуте, Уоткинс оформил дубль и восстановил комфортное преимущество «Астон Виллы».

Таким образом, английская команда сделала серьёзный шаг к выходу в полуфинал. Ответный матч состоится 16 апреля в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», где «Болонье» придётся отыгрывать два мяча.

Напомним, что на стадии 1/8 финала «Болонья» прошла «Рому» (5:4 по сумме двух матчей), а «Астон Вилла» уверенно обыграла «Лилль» (3:0).