Быстрые голы и автогол: «Порту» упустил победу над «Ноттингемом»

Дата публикации: 10-04-2026 01:20

Португальский Порту не сумел удержать преимущество в первом матче 1/4 финала Лига Европы УЕФА против Ноттингем Форест. Встреча на стадионе «Драгау» завершилась со счётом 1:1, оставив интригу перед ответной игрой.

Хозяева начали матч активно и уже на 11-й минуте вышли вперёд — отличился Виллиам Гомес, который уверенно реализовал свой момент. Казалось, «Порту» быстро возьмёт игру под контроль, однако почти сразу ситуация изменилась.

Всего через две минуты защитник Мартим Фернандеш срезал мяч в собственные ворота, сравняв счёт и вернув «Ноттингем Форест» в игру.

После столь стремительного обмена голами команды действовали более осторожно. «Порту» владел преимуществом и чаще атаковал, но гости грамотно оборонялись и не позволяли создавать большое количество опасных моментов.

Во втором тайме игра стала более вязкой, с упором на борьбу в центре поля. Обе команды понимали важность результата и старались не рисковать, чтобы не дать сопернику преимущества перед ответной встречей.

В итоге матч завершился вничью, и судьба путёвки в полуфинал решится 16 апреля в Англии на стадионе «Сити Граунд».

Напомним, что на стадии 1/8 финала «Порту» уверенно прошёл «Штутгарт» (4:1 по сумме двух матчей), а «Ноттингем Форест» выбил «Мидтьюлланн» (2:2, 3:0 по пенальти).