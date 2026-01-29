Бразилия — Серия А 2026
Общая
Дома
В гостях
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
|1
Ред Булл Брагантино
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|100.0
|2
Палмейрас
|2
|1
|1
|0
|7-3
|4
|66.7
|3
Шапекоэнсе
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|66.7
|4
Мирасол
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|66.7
|5
Флуминенсе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66.7
|6
Баия
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66.7
|7
Сан-Паулу
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66.7
|8
Ботафого
|2
|1
|0
|1
|7-5
|3
|50.0
|9
Гремио
|2
|1
|0
|1
|6-5
|3
|50.0
|10
Атлетико Паранаэнсе
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100.0
|11
Коритиба
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|50.0
|12
Витория
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|50.0
|13
Фламенго
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16.7
|14
Атлетико Минейро
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16.7
|15
Васко да Гама
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16.7
|16
Интернасьонал
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16.7
| 17
Зона вылета
Сантос
|2
|0
|1
|1
|3-5
|1
|16.7
| 18
Зона вылета
Ремо
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16.7
| 19
Зона вылета
Коринтианс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
| 20
Зона вылета
Крузейро
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|0.0
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
|1
Палмейрас
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|100.0
|2
Ботафого
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|100.0
|3
Гремио
|1
|1
|0
|0
|5-3
|3
|100.0
|4
Шапекоэнсе
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|100.0
|5
Витория
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100.0
|6
Флуминенсе
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|7
Сан-Паулу
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|8
Мирасол
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|9
Ред Булл Брагантино
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100.0
|10
Атлетико Минейро
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33.3
|11
Ремо
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33.3
|12
Баия
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33.3
|13
Сантос
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33.3
|14
Фламенго
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33.3
|15
Васко да Гама
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33.3
|16
Атлетико Паранаэнсе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|17
Крузейро
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|18
Коринтианс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|19
Интернасьонал
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|20
Коритиба
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|Форма
|1
Баия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|2
Коритиба
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|3
Атлетико Паранаэнсе
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100.0
|4
Ред Булл Брагантино
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100.0
|5
Палмейрас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33.3
|6
Мирасол
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33.3
|7
Интернасьонал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33.3
|8
Флуминенсе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33.3
|9
Сан-Паулу
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33.3
|10
Шапекоэнсе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33.3
|11
Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|12
Гремио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|13
Фламенго
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|14
Васко да Гама
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|15
Атлетико Минейро
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|16
Ботафого
|1
|0
|0
|1
|3-5
|0
|0.0
|17
Сантос
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0.0
|18
Ремо
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0
|19
Витория
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|0.0
|20
Крузейро
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|0.0