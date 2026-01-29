19:05 ()
Бразилия — Серия А 2026

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Ред Булл Брагантино
2 2 0 0 2-0 6 100.0
2
Палмейрас
2 1 1 0 7-3 4 66.7
3
Шапекоэнсе
2 1 1 0 5-3 4 66.7
4
Мирасол
2 1 1 0 4-3 4 66.7
5
Флуминенсе
2 1 1 0 3-2 4 66.7
6
Баия
2 1 1 0 3-2 4 66.7
7
Сан-Паулу
2 1 1 0 3-2 4 66.7
8
Ботафого
2 1 0 1 7-5 3 50.0
9
Гремио
2 1 0 1 6-5 3 50.0
10
Атлетико Паранаэнсе
1 1 0 0 1-0 3 100.0
11
Коритиба
2 1 0 1 2-2 3 50.0
12
Витория
2 1 0 1 3-5 3 50.0
13
Фламенго
2 0 1 1 2-3 1 16.7
14
Атлетико Минейро
2 0 1 1 2-3 1 16.7
15
Васко да Гама
2 0 1 1 2-3 1 16.7
16
Интернасьонал
2 0 1 1 1-2 1 16.7
17
Зона вылета
Сантос
2 0 1 1 3-5 1 16.7
18
Зона вылета
Ремо
2 0 1 1 2-4 1 16.7
19
Зона вылета
Коринтианс
1 0 0 1 1-2 0 0.0
20
Зона вылета
Крузейро
2 0 0 2 1-6 0 0.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Палмейрас
1 1 0 0 5-1 3 100.0
2
Ботафого
1 1 0 0 4-0 3 100.0
3
Гремио
1 1 0 0 5-3 3 100.0
4
Шапекоэнсе
1 1 0 0 4-2 3 100.0
5
Витория
1 1 0 0 2-0 3 100.0
6
Флуминенсе
1 1 0 0 2-1 3 100.0
7
Сан-Паулу
1 1 0 0 2-1 3 100.0
8
Мирасол
1 1 0 0 2-1 3 100.0
9
Ред Булл Брагантино
1 1 0 0 1-0 3 100.0
10
Атлетико Минейро
1 0 1 0 2-2 1 33.3
11
Ремо
1 0 1 0 2-2 1 33.3
12
Баия
1 0 1 0 1-1 1 33.3
13
Сантос
1 0 1 0 1-1 1 33.3
14
Фламенго
1 0 1 0 1-1 1 33.3
15
Васко да Гама
1 0 1 0 1-1 1 33.3
16
Атлетико Паранаэнсе
0 0 0 0 0-0 0 0.0
17
Крузейро
1 0 0 1 1-2 0 0.0
18
Коринтианс
1 0 0 1 1-2 0 0.0
19
Интернасьонал
1 0 0 1 0-1 0 0.0
20
Коритиба
1 0 0 1 0-1 0 0.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Баия
1 1 0 0 2-1 3 100.0
2
Коритиба
1 1 0 0 2-1 3 100.0
3
Атлетико Паранаэнсе
1 1 0 0 1-0 3 100.0
4
Ред Булл Брагантино
1 1 0 0 1-0 3 100.0
5
Палмейрас
1 0 1 0 2-2 1 33.3
6
Мирасол
1 0 1 0 2-2 1 33.3
7
Интернасьонал
1 0 1 0 1-1 1 33.3
8
Флуминенсе
1 0 1 0 1-1 1 33.3
9
Сан-Паулу
1 0 1 0 1-1 1 33.3
10
Шапекоэнсе
1 0 1 0 1-1 1 33.3
11
Коринтианс
0 0 0 0 0-0 0 0.0
12
Гремио
1 0 0 1 1-2 0 0.0
13
Фламенго
1 0 0 1 1-2 0 0.0
14
Васко да Гама
1 0 0 1 1-2 0 0.0
15
Атлетико Минейро
1 0 0 1 0-1 0 0.0
16
Ботафого
1 0 0 1 3-5 0 0.0
17
Сантос
1 0 0 1 2-4 0 0.0
18
Ремо
1 0 0 1 0-2 0 0.0
19
Витория
1 0 0 1 1-5 0 0.0
20
Крузейро
1 0 0 1 0-4 0 0.0

