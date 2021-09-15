Лучшие моменты On-line (15.09.2021) | Лига Чемпионов 2021/22
Дата публикации: 16-09-2021
|Четверг 16 сентября
|17:30 Кайрат - Омония
|19:45 Байер - Ференцварош
|19:45 Галатасарай - Лацио
|19:45 Динамо Загреб - Вест Хэм
|19:45 Бетис - Селтик
|19:45 Рапид - Генк
|19:45 Црвена Звезда - Брага
|19:45 Мидтьюлланн - Лудогорец
|19:45 Локомотив - Марсель
|19:45 Мура - Витесс
|19:45 ХИК - ЛАСК
|19:45 Флора - Гент
|19:45 Линкольн - ПАОК
|19:45 Слован - Копенгаген
|19:45 Славия - Унион
|19:45 Ренн - Тоттенхэм
|19:45 Карабах - Базель
|22:00 Брондбю - Спарта
|22:00 Айнтрахт - Фенербахче
|22:00 Лестер - Наполи
|22:00 Монако - Штурм
|22:00 Олимпиакос - Антверпен
|22:00 ПСВ - Реал Сосьедад
|22:00 Рейнджерс - Лион
|22:00 Раннерс - АЗ Алкмар
|22:00 Рома - ЦСКА София
|22:00 Яблонец - Клуж
|22:00 Анортосис - Партизан
|22:00 Будё-Глимт - Заря