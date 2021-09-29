Лучшие моменты On-line (29.09.2021) | Лига Чемпионов 2021/22
Дата публикации: 30-09-2021
|Четверг 30 сентября
|22:00 Лацио - Локомотив
|22:00 Ференцварош - Бетис
|22:00 Селтик - Байер
|22:00 Лудогорец - Црвена Звезда
|22:00 Вест Хэм - Рапид
|22:00 Марсель - Галатасарай
|22:00 Генк - Динамо Загреб
|22:00 Брага - Мидтьюлланн
|22:00 Тоттенхэм - Мура
|22:00 Омония - Карабах
|22:00 Фейеноорд - Славия
|22:00 Витесс - Ренн
|22:00 Базель - Кайрат
|22:00 Унион - Маккаби Х
|22:00 ПАОК - Слован
|22:00 Копенгаген - Линкольн