Испания - Франция (10.10.2021) | Лига наций УЕФА 2021/2022
Дата публикации: 11-10-2021
|Воскресенье 10 октября
|23:00 Боливия - Перу
|23:30 Венесуэла - Эквадор
|Понедельник 11 октября
|00:00 Колумбия - Бразилия
|02:30 Аргентина - Уругвай
|03:00 Чили - Парагвай
|19:00 Кипр - Мальта
|21:45 Словения - Россия
|21:45 Хорватия - Словакия
|21:45 Нидерланды - Гибралтар
|21:45 Румыния - Армения
|21:45 Северная Македония - Германия
|21:45 Латвия - Турция
|21:45 Беларусь - Чехия
|21:45 Норвегия - Черногория
|21:45 Эстония - Уэльс
|21:45 Исландия - Лихтенштейн