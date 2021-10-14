Боливия - Парагвай (14.10.2021) | Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022 Дата публикации: 15-10-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Боливия - Парагвай, который состоялся 14 Октября 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.