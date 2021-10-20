Лучшие моменты On-line (20.10.2021) | Лига Чемпионов 2021/22
Дата публикации: 21-10-2021
|Четверг 21 октября
|17:30 ХИК - Маккаби Т-А
|19:45 Лацио - Марсель
|19:45 Бетис - Байер
|19:45 Мидтьюлланн - Црвена Звезда
|19:45 Фенербахче - Антверпен
|19:45 Лудогорец - Брага
|19:45 Рапид - Динамо Загреб
|19:45 Мура - Ренн
|19:45 Витесс - Тоттенхэм
|19:45 Карабах - Кайрат
|19:45 Копенгаген - ПАОК
|19:45 Фейеноорд - Унион
|19:45 Будё-Глимт - Рома
|19:45 Алашкерт - ЛАСК
|19:45 Маккаби Х - Славия
|19:45 Анортосис - Флора
|22:00 Локомотив - Галатасарай
|22:00 Наполи - Легия
|22:00 Айнтрахт - Олимпиакос
|22:00 Вест Хэм - Генк
|22:00 ПСВ - Монако
|22:00 Спарта - Лион
|22:00 Штурм - Реал Сосьедад
|22:00 Рейнджерс - Брондбю
|22:00 ЦСКА София - Заря
|22:00 Партизан - Гент
|22:00 Яблонец - Раннерс
|22:00 Клуж - АЗ Алкмар
|22:00 Базель - Омония
|22:00 Слован - Линкольн