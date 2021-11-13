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Уругвай - Аргентина (13.11.2021) | Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022

Дата публикации: 13-11-2021

Уругвай - Аргентина ЧМ-2022 13.11.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Уругвай - Аргентина, который состоялся 13 Ноября 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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