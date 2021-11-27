Биатлон: Кубок Мира 2021-22 | 01-й этап | Эстерсунд | Женщины. Индивидуальная гонка
Дата публикации: 27-11-2021
|Суббота 27 ноября
|16:00 Алавес - Сельта
|16:30 Ахмат - Ростов
|17:00 Биатлон
|17:00 Сампдория - Верона
|17:00 Эмполи - Фиорентина
|17:30 Герта - Аугсбург
|17:30 Вольфсбург - Боруссия Д
|17:30 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм
|17:30 Бохум - Фрайбург
|17:30 Кёльн - Боруссия М
|18:00 Ливерпуль - Саутгемптон
|18:00 Кристал Пэлас - Астон Вилла
|18:00 Норвич - Вулверхэмптон
|18:00 Черноморец - Десна
|18:15 Валенсия - Райо Вальекано
|19:00 Лилль - Нант
|19:00 Химки - Краснодар
|20:00 Ювентус - Аталанта
|20:30 Днепр-1 - Ворскла
|20:30 Бавария - Арминия
|20:30 Брайтон - Лидс
|20:30 Мальорка - Хетафе
|22:45 Венеция - Интер
|23:00 Ницца - Метц
|23:00 Вильярреал - Барселона
|23:30 Белененсеш - Бенфика