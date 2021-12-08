Лучшие моменты On-line (08.12.2021) | Лига Чемпионов 2021/22
Дата публикации: 09-12-2021
|Четверг 09 декабря
|20:45 Легия - Спартак Москва
|20:45 Наполи - Лестер
|20:45 Штурм - Монако
|20:45 Реал Сосьедад - ПСВ
|20:45 Лион - Рейнджерс
|20:45 Фенербахче - Айнтрахт
|20:45 Антверпен - Олимпиакос
|20:45 Спарта - Брондбю
|20:45 Заря - Будё-Глимт
|20:45 ЦСКА София - Рома
|20:45 Алашкерт - Маккаби Т-А
|20:45 Клуж - Яблонец
|20:45 Партизан - Анортосис
|20:45 АЗ Алкмар - Раннерс
|20:45 Гент - Флора
|20:45 ЛАСК - ХИК
|23:00 Марсель - Локомотив
|23:00 Лацио - Галатасарай
|23:00 Лудогорец - Мидтьюлланн
|23:00 Брага - Црвена Звезда
|23:00 Ференцварош - Байер
|23:00 Селтик - Бетис
|23:00 Генк - Рапид
|23:00 Вест Хэм - Динамо З
|23:00 Тоттенхэм - Ренн
|23:00 Омония - Кайрат
|23:00 Унион - Славия
|23:00 Копенгаген - Слован
|23:00 Базель - Карабах
|23:00 Витесс - Мура
|23:00 Фейеноорд - Маккаби Х
|23:00 ПАОК - Линкольн