Биатлон: Кубок Мира 2021-22 | 03-й этап | Хохфильцен | Мужчины. Гонка преследования 11.12.2021
Дата публикации: 11-12-2021
|Суббота 11 декабря
|18:00 Челси - Лидс
|18:00 Арсенал - Саутгемптон
|18:00 Ливерпуль - Астон Вилла
|18:00 Верес - Рух
|18:15 Алавес - Хетафе
|19:00 Брест - Монпелье
|19:00 Ростов - Урал
|20:00 Венеция - Ювентус
|20:30 Вольфсбург - Штутгарт
|20:30 Норвич - Манчестер Юнайтед
|20:30 Валенсия - Эльче
|20:30 Львов - Ворскла
|22:45 Удинезе - Милан
|23:00 Реймс - Сент-Этьен
|23:00 Атлетик - Севилья
|23:30 Спортинг - Боавишта