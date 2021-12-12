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Краснодар - Нижний Новгород (12.12.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022

Дата публикации: 12-12-2021

Краснодар - Нижний Новгород РПЛ 12.12.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Краснодар - Нижний Новгород, который состоялся 12 Декабря 2021 года, в рамках турнира: Российская Премьер Лига 2021/2022, 18-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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