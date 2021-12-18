Биатлон: Кубок Мира 2021-22 | 04-й этап | Анси | Мужчины. Гонка преследования 18.12.2021
Дата публикации: 18-12-2021
|Суббота 18 декабря
|17:30 Хоффенхайм - Боруссия М
|17:30 Бохум - Унион
|17:30 Гройтер Фюрт - Аугсбург
|17:30 Айнтрахт - Майнц
|17:30 Лейпциг - Арминия
|18:00 Астон Вилла - Бёрнли
|18:15 Реал Сосьедад - Вильярреал
|20:00 Болонья - Ювентус
|20:30 Герта - Боруссия Д
|20:30 Лидс - Арсенал
|20:30 Барселона - Эльче
|20:30 Лилль - Осер
|22:00 АЗ Алкмар - Виллем
|22:45 Кальяри - Удинезе
|23:00 Севилья - Атлетико
|23:00 Ренн - Лорьян
|23:30 Жил Висенте - Спортинг