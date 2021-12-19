Биатлон: Кубок Мира 2021-22 | 04-й этап | Анси | Женщины. Масс-старт 19.12.2021
Дата публикации: 19-12-2021
|Воскресенье 19 декабря
|16:30 Фейеноорд - Аякс
|16:45 Биатлон
|17:00 Вулверхэмптон - Челси
|17:00 Ньюкасл - Манчестер Сити
|17:00 Специя - Эмполи
|17:30 Фрайбург - Байер
|18:15 Атлетик - Бетис
|18:45 Валвейк - ПСВ
|19:30 Тоттенхэм - Ливерпуль
|19:30 Кёльн - Штутгарт
|20:00 Торино - Верона
|20:00 Сампдория - Венеция
|20:00 Бенфика - Маритиму
|20:30 Хетафе - Осасуна
|22:00 Визела - Порту
|22:45 Милан - Наполи
|23:00 Реал Мадрид - Кадис
|23:00 Феньи Ольнуа - ПСЖ