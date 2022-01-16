Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне (16.01.2022) | Кубок африканских наций 2021/2022 Дата публикации: 16-01-2022

Предлагаем вашему вниманию запись матча Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне, который состоялся 16 января 2022 года, в рамках турнира: Кубок африканских наций 2021/2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.