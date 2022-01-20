Биатлон: Кубок Мира 2021-22 | 07-й этап | Антхольц | Мужчины. Индивидуальная гонка 20.01.2022
Дата публикации: 20-01-2022
|Четверг 20 января
|20:00 Зенит - Монако
|21:00 Хетафе - Гранада
|21:00 Эльче - Реал Мадрид
|22:00 Гамбия - Тунис
|22:00 Мали - Мавритания
|22:45 Арсенал - Ливерпуль
|23:00 Рома - Лечче
|23:30 Атлетик - Барселона
|Пятница 21 января
|03:00 Бостон - Вашингтон
|03:00 Баффало - Даллас
|03:00 Филадельфия - Коламбус
|03:00 Питтсбург - Оттава
|03:30 Даллас - Финикс
|03:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан
|04:00 Нэшвилл - Виннипег
|05:00 Эдмонтон - Флорида
|05:30 Лос-Анджелес - Колорадо
|06:00 Голден Стэйт - Индиана
|06:00 Вегас - Монреаль
|06:00 Сиэтл - Сан-Хосе
|16:15 Биатлон
|20:00 ЦСКА - Олимпия
|22:00 Арока - Бенфика
|22:30 Айнтрахт - Арминия
|22:45 Верона - Болонья
|23:00 Уотфорд - Норвич
|23:00 Эспаньол - Бетис
|23:00 Лион - Сент-Этьен