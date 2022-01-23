Биатлон: Кубок Мира 2021-22 | 07-й этап | Антхольц | Мужчины. Эстафета 23.01.2022
Дата публикации: 23-01-2022
|Воскресенье 23 января
|18:15 Реал Мадрид - Эльче
|19:00 Буркина-Фасо - Габон
|19:05 Монпелье - Монако
|19:30 Челси - Тоттенхэм
|19:30 Герта - Бавария
|20:00 Эмполи - Рома
|20:30 Райо Вальекано - Атлетик
|20:30 Реал Сосьедад - Хетафе
|21:00 Нью-Йорк Никс - Клипперс
|21:00 Питтсбург - Виннипег
|22:00 Нигерия - Тунис
|22:45 Милан - Ювентус
|22:45 ПСЖ - Реймс
|23:00 Алавес - Барселона
|23:30 Вашингтон - Бостон
|23:30 Порту - Фамаликан