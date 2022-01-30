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Сенегал - Экваториальная Гвинея (30.01.2022) | Кубок африканских наций 2021/2022

Дата публикации: 31-01-2022

Сенегал - Экваториальная Гвинея Кубок африканских наций 30.01.2022

Предлагаем вашему вниманию запись матча Сенегал - Экваториальная Гвинея, который состоялся 30 января 2022 года, в рамках турнира: Кубок африканских наций 2021/2022, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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