Олимпийские игры 2022: Beijing Today Обзор дня 07.02.2022
Дата публикации: 08-02-2022
|Вторник 08 февраля
|03:00 Торонто - Каролина
|03:00 Оттава - Нью-Джерси
|03:00 Вашингтон - Майами
|03:00 Шарлотт - Торонто
|04:00 Чикаго - Финикс
|04:00 Оклахома - Голден Стэйт
|05:00 Юта - Нью-Йорк
|22:45 Ньюкасл - Эвертон
|22:45 Вест Хэм Юнайтед - Уотфорд
|22:45 Ковентри Сити - Блэкпул
|22:45 Лутон Таун - Барнсли
|22:45 Дерби Каунти - Халл Сити
|22:45 Фулхэм - Миллуолл
|22:45 Сток Сити - Суонси Сити
|23:00 Бёрнли - Манчестер Юнайтед
|23:00 Интер - Рома
|23:00 Монако - Амьен
|Олимпийские Игры
|04:15 Фигурное катание.Мужчины
|05:00 Фристайл.Женщины
|06:00 Горнолыжный спорт.Мужчины
|07:10 Хоккей.США - Канада
|09:00 Кёрлинг.Матч за 3-е место
|09:30 Сноуборд. Мужчины
|11:30 Биатлон. Мужчины
|13:15 Лыжные гонки.Спринт
|13:30 Конькобежный спорт. Мужчины
|14:50 Санный спорт. Женщины
|15:00 Кёрлинг. Микст. Финал
|16:10 Хоккей.Финляндия - Россия
|16:35 Санный спорт. Женщины