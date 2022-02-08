Олимпийские игры 2022: Beijing Today Обзор дня 08.02.2022
Дата публикации: 08-02-2022
|Вторник 08 февраля
|22:45 Вест Хэм Юнайтед - Уотфорд
|22:45 Ковентри Сити - Блэкпул
|22:45 Лутон Таун - Барнсли
|22:45 Ньюкасл - Эвертон
|22:45 Дерби Каунти - Халл Сити
|22:45 Фулхэм - Миллуолл
|22:45 Сток Сити - Суонси Сити
|23:00 Бёрнли - Манчестер Юнайтед
|23:00 Интер - Рома
|23:00 Монако - Амьен
|Среда 09 февраля
|03:00 Оттава - Каролина
|03:00 Бостон - Питтсбург
|03:00 Монреаль - Нью-Джерси
|03:00 Вашингтон - Коламбус
|03:00 Филадельфия - Финикс
|03:00 Бруклин - Бостон
|03:00 Атланта - Индиана
|04:00 Мемфис - Клипперс
|04:00 Виннипег - Миннесота
|04:00 Нью-Орлеан - Хьюстон
|04:30 Даллас - Детройт
|05:00 Эдмонтон - Вегас
|05:00 Денвер - Нью-Йорк
|06:00 Ванкувер - Аризона
|06:00 Лейкерс - Милуоки
|06:00 Сакраменто - Миннесота
|06:00 Портленд - Орландо
|11:40 Россия - Швейцария
|16:10 Чехия - Дания
|20:30 Бержерак - Версаль
|22:45 Манчестер Сити - Брентфорд
|22:45 Норвич - Кристал Пэлас
|22:45 Тоттенхэм - Саутгемптон
|22:45 КПР - Мидлсбро
|22:45 Блэкберн - Ноттингем Форест
|22:45 Бристоль Сити - Рединг
|22:45 Престон - Хаддерсфилд
|22:45 Борнмут - Бирмингем
|22:45 Шеффилд Юн - Вест Бромвич
|22:45 Кардифф Сити - Питерборо
|22:45 Абердин - Селтик
|23:00 Астон Вилла - Лидс
|23:00 Милан - Лацио
|23:00 Райо Вальекано - Бетис
|23:15 Ницца - Марсель
|Олимпийские Игры
|04:30 Сноуборд. Женщины
|05:15 Горнолыжный спорт. Женщины
|07:30 Сноуборд. Мужчины
|08:45 Горнолыжный спорт. Женщины
|09:30 Сноуборд. Женщины
|11:10 Лыжное двоеборье
|11:40 Хоккей.Россия - Швейцария
|14:00 Лыжное двоеборье
|14:00 Шорт-трек
|15:00 Кёрлинг.США - Россия
|15:20 Санный спорт. Мужчины
|16:10 Хоккей.Чехия - Дания
|16:35 Санный спорт. Мужчины