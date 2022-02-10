Олимпийские игры 2022: Beijing Today Обзор дня 09.02.2022
Дата публикации: 10-02-2022
|Четверг 10 февраля
|03:00 Филадельфия - Детройт
|03:00 Кливленд - Сан-Антонио
|03:30 Шарлотт - Чикаго
|04:00 Даллас - Нэшвилл
|04:00 Эдмонтон Ойлерз - Чикаго
|04:00 Оклахома - Торонто
|05:30 Калгари - Вегас
|06:00 Сиэтл - Аризона
|06:00 Сакраменто - Миннесота
|06:00 Портленд - Лейкерс
|06:00 Юта - Голден Стэйт
|06:30 Ванкувер - Айлендерс
|20:00 Аталанта - Фиорентина
|22:00 Альба - Зенит
|22:05 Маккаби Тель-Авив - ЦСКА
|22:45 Ливерпуль - Лестер
|22:45 Вулверхэмптон - Арсенал
|23:00 Ювентус - Сассуоло
|23:00 Нант - Бастия
|23:30 Атлетик - Валенсия
|Олимпийские Игры
|04:00 Кёрлинг.Ж.Россия - США
|04:30 Скелетон. Мужчины
|04:30 Сноуборд. Женщины
|04:30 Фигурное катание. Мужчины
|05:30 Горнолыжный спорт. Мужчины
|06:00 Скелетон. Мужчины
|06:30 Сноуборд. Мужчины
|07:10 Хоккей.Швеция - Латвия
|09:00 Кёрлинг.М.Китай - Россия
|09:15 Горнолыжный спорт. Мужчины
|10:00 Лыжные гонки.Ж.Классика
|11:40 Хоккей.Финляндия - Словакия
|14:00 Фристайл. Микст
|15:00 Конькобежный спорт. Женщины
|16:10 Хоккей.Канада - Германия
|16:10 Хоккей.США - Китай
|16:30 Санный спорт. Эстафета