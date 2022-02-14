Олимпийские игры 2022: Beijing Today Обзор дня 13.02.2022
Дата публикации: 14-02-2022
|Воскресенье 13 февраля
|23:00 Индиана Пэйсерс - Миннесота
|Понедельник 14 февраля
|20:30 Специя - Фиорентина
|20:30 Мальорка - Атлетик
|20:30 Вест Бромвич - Блэкберн
|Олимпийские Игры
|04:00 Кёрлинг.Ж.Канада - Россия
|04:15 Фигурное катание. Танцы
|04:30 Бобслей. Женщины
|05:00 Фристайл. Женщины
|06:00 Бобслей. Женщины
|07:10 Хоккей.Ж.Канада-Швейцария
|08:30 Сноуборд. Мужчины
|09:00 Кёрлинг.М.Россия - Швеция
|14:00 Фристайл. Женщины
|15:00 Кёрлинг.Ж.Дания - Россия
|15:00 Кёрлинг.Ж.Дания - Россия
|16:10 Хоккей.Ж.США - Финляндия
|16:40 Бобслей. Мужчины