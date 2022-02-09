Олимпийские игры 2022: Хоккей. Россия-Швейцария 09.02.2022
Дата публикации: 09-02-2022
|Среда 09 февраля
|20:30 Бержерак - Версаль
|22:45 Манчестер Сити - Брентфорд
|22:45 Норвич - Кристал Пэлас
|22:45 Тоттенхэм - Саутгемптон
|22:45 КПР - Мидлсбро
|22:45 Блэкберн - Ноттингем Форест
|22:45 Бристоль Сити - Рединг
|22:45 Престон - Хаддерсфилд
|22:45 Борнмут - Бирмингем
|22:45 Шеффилд Юн - Вест Бромвич
|22:45 Кардифф Сити - Питерборо
|22:45 Абердин - Селтик
|23:00 Астон Вилла - Лидс
|23:00 Милан - Лацио
|23:00 Райо Вальекано - Бетис
|23:15 Ницца - Марсель
|Олимпийские Игры
|04:30 Сноуборд. Женщины
|05:15 Горнолыжный спорт. Женщины
|07:30 Сноуборд. Мужчины
|08:45 Горнолыжный спорт. Женщины
|09:30 Сноуборд. Женщины
|11:10 Лыжное двоеборье
|11:40 Хоккей.Россия - Швейцария
|14:00 Лыжное двоеборье
|14:00 Шорт-трек
|15:00 Кёрлинг.США - Россия
|15:20 Санный спорт. Мужчины
|16:10 Хоккей.Чехия - Дания
|16:35 Санный спорт. Мужчины