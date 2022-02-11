Олимпийские игры 2022: Биатлон. Спринт. Женщины 11.02.2022
Дата публикации: 11-02-2022
|Пятница 11 февраля
|19:00 УНИКС - Црвена Звезда
|19:00 Полесье - Металлист
|22:30 РБ Лейпциг - Кёльн
|23:00 Севилья - Эльче
|23:00 ПСЖ - Ренн
|23:15 Порту - Спортинг
|Олимпийские Игры
|04:00 Кёрлинг.М.Швейцария - Россия
|04:30 Сноуборд. Мужчины
|04:30 Скелетон. Женщины
|06:00 Горнолыжный спорт. Женщины
|06:00 Скелетон. Женщины
|07:10 Хоккей.Дания - Россия
|09:00 Кёрлинг.Ж.Швейцария - Россия
|10:00 Лыжные гонки.М.Классика
|11:00 Конькобежный спорт. Мужчины
|11:40 Хоккей.Чехия - Швейцария
|11:40 Хоккей.Швеция - Словакия
|12:00 Биатлон.Ж.Спринт
|14:00 Прыжки с трамплина. Мужчины
|14:00 Шорт-трек
|15:00 Кёрлинг.М.Россия - Дания
|15:20 Скелетон. Мужчины
|16:10 Хоккей.Латвия - Финляндия
|16:50 Скелетон. Мужчины