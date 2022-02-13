Олимпийские игры 2022: Биатлон. Гонка преследования. Мужчины 13.02.2022
Дата публикации: 13-02-2022
|Воскресенье 13 февраля
|14:30 Милан - Сампдория
|15:00 Монако - Лорьян
|16:00 Алавес - Валенсия
|16:00 Суонси Сити - Бристоль
|16:30 Валвейк - Фейеноорд
|17:00 Бёрнли - Ливерпуль
|17:00 Ньюкасл - Астон Вилла
|17:00 Тоттенхэм - Вулверхэмптон
|17:00 Эмполи - Кальяри
|17:00 Верона - Удинезе
|17:00 Дженоа - Салернитана
|17:00 Нант - Реймс
|17:00 Брест - Труа
|17:00 Клермон - Сент-Этьен
|17:00 Анже - Страсбург
|17:30 Унион - Боруссия Д
|18:15 Леванте - Бетис
|18:45 Аякс - Твенте
|19:05 Ланс - Бордо
|19:30 Лестер Сити - Вест Хэм
|19:30 Хоффенхайм - Арминия
|20:00 Сассуоло - Рома
|20:30 Реал Сосьедад - Гранада
|20:30 Вашингтон - Оттава
|20:30 Монреаль - Баффало
|21:30 Нью-Джерси - Питтсбург
|22:00 Даллас - Колорадо
|22:00 Бостон - Атланта
|22:45 Аталанта - Ювентус
|22:45 Метц - Марсель
|23:00 Эспаньол - Барселона
|23:00 Индиана Пэйсерс - Миннесота
|Олимпийские Игры
|04:00 Кёрлинг.М.Италия - Россия
|04:30 Бобслей. Женщины
|05:15 Горнолыжный спорт. Мужчины
|06:00 Бобслей. Женщины
|07:10 Хоккей.Словакия - Латвия
|08:45 Горнолыжный спорт. Мужчины
|09:00 Кёрлинг.Ж.США - Швеция
|10:00 Лыжные гонки.М.Эстафета
|11:40 Хоккей.Финляндия - Швеция
|12:00 Биатлон.Ж.Преследование
|13:45 Биатлон.М.Преследование
|14:00 Фристайл. Женщины
|14:00 Шорт-трек
|16:00 Конькобежный спорт
|16:10 Хоккей.США - Германия
|16:10 Хоккей.Китай - Канада