Олимпийские игры 2022: Хоккей. Дания - Латвия 15.02.2022
Дата публикации: 15-02-2022
|Вторник 15 февраля
|22:45 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
|22:45 Кардифф - Ковентри
|22:45 Миллуолл - КПР
|23:00 ПСЖ - Реал Мадрид
|23:00 Спортинг - Манчестер Сити
|23:15 Манчестер Юнайтед - Брайтон
|Олимпийские Игры
|04:00 Кёрлинг.М.Россия - Норвегия
|04:30 Сноуборд. Женщины
|04:30 Фристайл. Женщины
|06:00 Горнолыжный спорт.Ж
|07:10 Хоккей.M.Дания - Латвия
|07:10 Хоккей.M.Словакия - Германия
|07:30 Фристайл. Мужчины
|09:30 Биатлон.М.Эстафета
|09:30 Конькобежный спорт.Ж
|11:40 Хоккей.M.Чехия - Швейцария
|13:00 Фигурное катание. Женщины
|14:00 Фристайл. Мужчины
|15:00 Кёрлинг.М.Россия - Канада
|15:15 Бобслей. Мужчины
|16:10 Хоккей.M.Канада - Китай
|16:50 Бобслей. Мужчины