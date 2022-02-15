Онлайн трансляции
Вторник 15 февраля

22:45  ru Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 22:45  ru Кардифф - Ковентри 22:45  ru Миллуолл - КПР 23:00  ru ПСЖ - Реал Мадрид
23:00  ru Спортинг - Манчестер Сити 23:15  ru Манчестер Юнайтед - Брайтон
Среда 16 февраля

03:00  ru Оттава - Сент-Луис 03:00  ru Питтсбург - Филадельфия 03:00  ru Баффало - Айлендерс 03:00  ru Нью-Джерси - Тампа-Бэй
03:00  ru Рейнджерс - Бостон 03:30  ru Майами - Даллас 03:30  ru Атланта - Кливленд 03:30  ru Филадельфия - Бостон
04:00  ru Нэшвилл - Вашингтон 04:00  ru Миннесота - Шарлотт 04:00  ru Милуоки - Индиана 04:00  ru Нью-Орлеан - Мемфис
05:00  ru Калгари - Коламбус 05:00  ru Колорадо - Даллас 06:00  ru Финикс - Клипперс 06:30  ru Лос-Анджелес - Эдмонтон
21:00  ru Атлетико - Леванте 22:45  ru Питерборо - Рединг 23:00  ru Интер - Ливерпуль 23:00  ru Зальцбург - Бавария
Олимпийские Игры

04:00  ru Кёрлинг.Ж.Китай-Британия 04:30  ru Фристайл. Мужчины 05:15  ru Горнолыжный спорт. М 07:10  ru Хоккей.M.США - Словакия
08:45  ru Горнолыжный спорт. М 09:00  ru Хоккей.M.Россия - Дания 09:00  ru Кёрлинг.М.Британия-Россия 10:45  ru Биатлон.Ж.Эстафета
11:40  ru Хоккей.M.Фин-Швейцария 12:15  ru Лыжные гонки.Женщины 14:00  ru Фристайл. Мужчины 14:30  ru Хоккей.Ж.Фин-Швейцария
14:30  ru Шорт-трек 15:00  ru Кёрлинг.Ж.Россия - Швеция
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Олимпийские игры 2022: Фигурное катание. Короткая программа Женщины 15.02.2022

Дата публикации: 15-02-2022

Олимпийские игры 2022

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