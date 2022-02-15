Олимпийские игры 2022: Фигурное катание. Короткая программа Женщины 15.02.2022
Дата публикации: 15-02-2022
|Вторник 15 февраля
|22:45 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
|22:45 Кардифф - Ковентри
|22:45 Миллуолл - КПР
|23:00 ПСЖ - Реал Мадрид
|23:00 Спортинг - Манчестер Сити
|23:15 Манчестер Юнайтед - Брайтон
|Среда 16 февраля
|03:00 Оттава - Сент-Луис
|03:00 Питтсбург - Филадельфия
|03:00 Баффало - Айлендерс
|03:00 Нью-Джерси - Тампа-Бэй
|03:00 Рейнджерс - Бостон
|03:30 Майами - Даллас
|03:30 Атланта - Кливленд
|03:30 Филадельфия - Бостон
|04:00 Нэшвилл - Вашингтон
|04:00 Миннесота - Шарлотт
|04:00 Милуоки - Индиана
|04:00 Нью-Орлеан - Мемфис
|05:00 Калгари - Коламбус
|05:00 Колорадо - Даллас
|06:00 Финикс - Клипперс
|06:30 Лос-Анджелес - Эдмонтон
|21:00 Атлетико - Леванте
|22:45 Питерборо - Рединг
|23:00 Интер - Ливерпуль
|23:00 Зальцбург - Бавария
|Олимпийские Игры
|04:00 Кёрлинг.Ж.Китай-Британия
|04:30 Фристайл. Мужчины
|05:15 Горнолыжный спорт. М
|07:10 Хоккей.M.США - Словакия
|08:45 Горнолыжный спорт. М
|09:00 Хоккей.M.Россия - Дания
|09:00 Кёрлинг.М.Британия-Россия
|10:45 Биатлон.Ж.Эстафета
|11:40 Хоккей.M.Фин-Швейцария
|12:15 Лыжные гонки.Женщины
|14:00 Фристайл. Мужчины
|14:30 Хоккей.Ж.Фин-Швейцария
|14:30 Шорт-трек
|15:00 Кёрлинг.Ж.Россия - Швеция