Олимпийские игры 2022: Beijing Today Обзор дня 17.02.2022
Дата публикации: 18-02-2022
|Пятница 18 февраля
|03:00 Филадельфия - Вашингтон
|03:00 Рейнджерс - Детройт
|03:00 Торонто - Питтсбург
|03:00 Монреаль - Сент-Луис
|03:00 Баффало - Оттава
|03:00 Шарлотт - Майами
|03:30 Айлендерс - Бостон
|03:30 Бруклин - Вашингтон
|04:00 Виннипег - Сиэтл
|04:00 Нью-Орлеан - Даллас
|04:30 Чикаго - Коламбус
|04:30 Милуоки - Филадельфия
|05:00 Эдмонтон - Анахайм
|06:30 Сан-Хосе - Ванкувер
|06:30 Клипперс - Хьюстон
|22:30 Майнц - Байер
|22:45 Ювентус - Торино
|22:45 Борнмут - Ноттингем
|23:00 Эльче - Райо Вальекано
|23:00 Лилль - Метц
|23:15 Боавишта - Бенфика
|Олимпийские Игры
|04:30 Фристайл.Ж.Ски-хафпайп
|06:45 Фристайл.М.Ски-кросс
|07:10 Хоккей.М.Финляндия - Словакия
|09:00 Кёрлинг.М.США - Канада
|10:00 Биатлон.Ж.Масс-старт
|11:30 Конькобежный спорт. М
|12:00 Биатлон.М.Масс-старт
|13:30 Фигурное катание.Пары
|15:00 Бобслей. Женщины
|15:00 Кёрлинг.Ж.Швеция-Британия
|16:10 Хоккей.М.Россия - Швеция
|16:30 Бобслей. Женщины