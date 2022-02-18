Олимпийские игры 2022: Биатлон. Масс-старт. Мужчины 18.02.2022
Дата публикации: 18-02-2022
|Пятница 18 февраля
|22:30 Майнц - Байер
|22:45 Ювентус - Торино
|22:45 Борнмут - Ноттингем
|23:00 Эльче - Райо Вальекано
|23:00 Лилль - Метц
|23:15 Боавишта - Бенфика
|Олимпийские Игры
|04:30 Фристайл.Ж.Ски-хафпайп
|06:45 Фристайл.М.Ски-кросс
|07:10 Хоккей.М.Финляндия - Словакия
|09:00 Кёрлинг.М.США - Канада
|10:00 Биатлон.Ж.Масс-старт
|11:30 Конькобежный спорт. М
|12:00 Биатлон.М.Масс-старт
|13:30 Фигурное катание.Пары
|15:00 Бобслей. Женщины
|15:00 Кёрлинг.Ж.Швеция-Британия
|16:10 Хоккей.М.Россия - Швеция
|16:30 Бобслей. Женщины