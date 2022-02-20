Олимпийские игры 2022: Beijing Today Обзор дня 19.02.2022
Дата публикации: 20-02-2022
|Воскресенье 20 февраля
|00:00 Виннипег - Эдмонтон
|03:00 Оттава - Бостон
|03:00 Торонто - Сент-Луис
|05:00 Аризона - Лос-Анджелес
|06:00 Калгари - Сиэтл
|06:00 Ванкувер - Анахайм
|14:30 Фиорентина - Аталанта
|15:00 Ницца - Анже
|16:00 Эспаньол - Севилья
|16:30 Фейеноорд - Камбюр
|17:00 Лидс - Манчестер Юнайтед
|17:00 Венеция - Дженоа
|17:00 Лорьян - Монпелье
|17:00 Реймс - Брест
|17:00 Сент-Этьен - Страсбург
|17:00 Ренн - Труа
|17:30 Бавария - Гройтер Фюрт
|18:15 Валенсия - Барселона
|18:45 ПСВ - Херенвен
|19:05 Бордо - Монако
|19:30 Вулверхэмптон - Лестер
|19:30 Боруссия Д - Боруссия М
|20:00 Интер - Сассуоло
|20:30 Бетис - Мальорка
|21:00 Спортинг - Эшторил
|21:00 Питтсбург - Каролина
|21:30 Герта - РБ Лейпциг
|22:00 Айлендерс - Монреаль
|22:45 Удинезе - Лацио
|22:45 Марсель - Клермон
|23:00 Атлетик - Реал Сосьедад
|23:00 Морейренсе - Порту
|23:00 Чикаго Блэкхоукс - Флорида
|Олимпийские Игры
|04:00 Горнолыжный спорт.Команды
|04:30 Кёрлинг.Ж.Япония-Битания
|04:30 Бобслей.М.Четвёрки.3
|06:00 Лыжные гонки.Ж.Масс-старт
|06:20 Бобслей.М.Четвёрки.4
|07:00 Фигурное катание. Показ
|07:10 Хоккей.М.Финляндия - Россия