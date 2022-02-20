Олимпийские игры 2022: Хоккей. Финал. Россия - Финляндия 20.02.2022
Дата публикации: 20-02-2022
|Воскресенье 20 февраля
|14:30 Фиорентина - Аталанта
|15:00 Ницца - Анже
|16:00 Эспаньол - Севилья
|16:30 Фейеноорд - Камбюр
|17:00 Лидс - Манчестер Юнайтед
|17:00 Венеция - Дженоа
|17:00 Лорьян - Монпелье
|17:00 Реймс - Брест
|17:00 Сент-Этьен - Страсбург
|17:00 Ренн - Труа
|17:30 Бавария - Гройтер Фюрт
|18:15 Валенсия - Барселона
|18:45 ПСВ - Херенвен
|19:05 Бордо - Монако
|19:30 Вулверхэмптон - Лестер
|19:30 Боруссия Д - Боруссия М
|20:00 Интер - Сассуоло
|20:30 Бетис - Мальорка
|21:00 Спортинг - Эшторил
|21:00 Питтсбург - Каролина
|21:30 Герта - РБ Лейпциг
|22:00 Айлендерс - Монреаль
|22:45 Удинезе - Лацио
|22:45 Марсель - Клермон
|23:00 Атлетик - Реал Сосьедад
|23:00 Морейренсе - Порту
|23:00 Чикаго Блэкхоукс - Флорида